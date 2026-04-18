Председателят на ЦИК Камелия Нейкова коментира случая от Шумен за дефектни хартиени бюлетини, печатни грешки и несъответствие на бюлетина и отрязък.

"Отпечатан е изцяло нов тираж за изборен район Шумен и той ще пристигне в събота в районната администрация. Дефектните бюлетини ще бъдат върнати на печатницата на БНБ, ще присъстват представители на Министерството на финансите, а дейността ще се осъществи на територията на Шумен", каза Нейкова в ефира на NOVA .

Нейкова каза още, че е направена проверка и на други изборни райони. В Добрич също е имало такива несъответствия и по същата процедура ще бъдат предоставени нови бюлетини. Тя каза, че тепърва ще се установява каква е причината за тези проблеми.

Председателят на ЦИК подчерта, че "ако има бюлетина с фабричен дефект – зацапване, ако тя е попълнена правилно, гласът се счита за действителен".

На този етап няма сигнали за повредени по пътя машини на гласуване, каза Нейкова.

"Снощи в 22:00 ч. всички машини за страната – 9354, бяха инсталирани. Те вече се транспортират", обясни още тя.