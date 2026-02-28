Сподели close
В контакт сме с всички съюзници, всички наши посолства и дипломатически представителства в региона. Имаме подробни евакуационни планове, които бяха осъвременени още преди да започне конфликта. Имаме сериозна справка за това колко български граждани се намират в региона". Това заяви на брифинг в Министерския съвет служебният министър на външните работи - Надежда Нейнски, предаде репортер на ФОКУС. 

Министър-председателят Андрей Гюров свика Съвет по сигурността. На заседанието ще бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток - поводът е нанасянето на удари срещу Иран от страна на САЩ и Израел.

Нейнски направи справка колко български граждани се намират в региона на конфликта: 

"В Ливан това са 498, в Иран има общо - 47 български граждани и 14 ирански, които подлежат на евакуация, в Израел са над 10 хиляди, съгласно подадените документи за последните 5 години, а вероятно реалният брой на българските граждани няколко пъти надвишава цифрата, в Ирак превиват 140 български граждани и още над 360 с двойно граждставо, в Катар - 300 български граждани", каза тя. 

"Общо, приблизително пребиваващите български граждани в района на конфликта са 11 400", съобщи външният министър. 

Нейнски съобщи, че към момента посолствата в Техеран, Тел Авив и Бейрут оценяват, че не е необходима евакуация, но държавата има готовност за всеки един момент да реагира. 

"С правителството на Азербайджан се обсъжда преминаване през сухопътната граница на страната. Имаме опит от 2025 г., когато осъществихме евакуация от Иран, Израел и Дания", посочи Надежда Нейнски.