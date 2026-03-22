Надежда Нейнски.
По думите ѝ нейни колеги от страните в региона споделили, че за първи път са подложени на обстрел по време на свещения месец.
"Държавите от Залива осъзнаха, че единствената възможност да защитят петролните си съоръжения е чрез помощ от САЩ“, посочи Нейнски пред NOVA.
Тя допълни, че Великобритания е излязла с декларация, към която България също е в процес на присъединяване. Документът, позоваващ се на международни договори, призовава за гарантиране на свободното корабоплаване и за деблокиране на Ормузкия проток.
"Това е политическа декларация. Тя не означава, че ще участваме в разчистването на протока, но показва, че подкрепяме усилията за осигуряване на свободно преминаване“, уточни тя.
Според Нейнски възпрепятстването на корабоплаването води до директно поскъпване на доставките на петрол. "Цялата световна икономика зависи от това Ормузкият проток да функционира нормално“, подчерта тя.
Като основна причина за ескалацията министърът посочи липсата на предварителни консултации между САЩ, Израел и техните съюзници.
"Нито НАТО, нито ЕС участват в тази война. За нас е важно да бъде предотвратена възможността ядрено оръжие да попадне в ръцете на режими, които могат да го използват безконтролно“, заяви Нейнски.
Тя отбеляза още, че Русия и Китай търсят начини да подкрепят Иран индиректно, тъй като евентуален провал на Техеран в ядрената програма би оказал влияние и върху тях.
"На този етап няма признаци, че конфликтът ще приключи скоро. Това е тревожно, особено на фона на случващото се в Ливан, където "Хизбула“ активизира действията си. Регионът се дестабилизира допълнително, а Ливан се оформя като втори фронт“, каза още тя.
По думите ѝ целта на САЩ и Израел е да неутрализират балистичните и крилатите ракети, използвани за атаки срещу петролни и граждански обекти в държавите от Залива.
Нейнски за конфликта в Близкия изток: Нито НАТО, нито ЕС участват в тази война
© NOVA
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.