Неочаквано почина д-р Златина Василева
Д-р Василева завършва Медицинския факултет на Тракийски университет през 2014 г. и оттогава остава дълбоко свързана с Alma Mater, първоначално като хоноруван, а по-късно и като редовен асистент. В продължение на повече от десет години тя работи с отдаденост към студентите, със стремеж към прецизност и с искрена човечност, които я правят пример за младите медици.
Колегите ѝ я определят като прекрасен лекар и преподавател, доверен приятел и ценен събеседник. Загубата ѝ оставя огромна празнина в екипа на катедрата и в академичната общност като цяло.
Медицинският факултет и Тракийски университет изразяват дълбоката си скръб по повод кончината на д-р Василева. С много обич, уважение и признателност те ще пазят спомена за светлината и професионалната следа, която тя остави.
