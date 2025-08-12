ЗАРЕЖДАНЕ...
Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Кодексът на труда
© Фокус
1. Право на искане
Съгласно чл. 160, ал. 1 КТ, всеки работник или служител може да поиска неплатен отпуск, независимо от трудовия си стаж и без ограничение в причините. Отпускът се предоставя по преценка на работодателя, с изключение на предвидените в закона случаи, в които работодателят е длъжен да го разреши.
2. Случаи, при които работодателят е длъжен да разреши неплатен отпуск
чл. 160, ал. 3 КТ – за изпълнение на изборна държавна или обществена длъжност.
чл. 160, ал. 4 КТ – ако работникът постъпи на работа в институции на ЕС, ООН, НАТО или други международни организации, отпуск до 1 година се предоставя задължително.
Допълнителни случаи са уредени и в други нормативни актове (например за обучение, семейни причини или гледане на дете).
3. Зачитане за трудов стаж
По силата на чл. 160, ал. 2 КТ, до 30 работни дни неплатен отпуск в една календарна година се зачитат за трудов стаж. Всички дни над този лимит не се включват в трудовия стаж, освен ако закон или подзаконов акт не предвижда друго.
4. Процедура
Подаване на писмена молба от служителя с посочен период и причина (причината не е задължителна, но е препоръчителна за по-лесно одобрение).
Издаване на писмена заповед от работодателя при одобрение.
При отказ – служителят няма законово средство да наложи ползването, освен в изрично предвидените в закона задължителни случаи.
Още от категорията
/
Георг Георгиев: Санкциите срещу Русия трябва да продължат, докато военната агресия срещу Украйна не бъде прекратена
11.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Георг Георгиев: Санкциите срещу Русия трябва да продължат, докато...
22:38 / 11.08.2025
Излезе прогнозата за 12 август
23:03 / 11.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.