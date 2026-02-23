Неравномерното разпределение на аптеките оставя десетки общини без достъп до лекарства
Според икономиста Петя Георгиева от Института за пазарна икономика проблемът засяга основно жителите на малките населени места, където липсват аптеки и хората срещат трудности при снабдяването с лекарства. По думите ѝ в около 800 населени места няма аптека, което принуждава жителите да разчитат на близки или познати за получаването на медикаменти. Като възможни решения тя посочи онлайн поръчки на лекарства с рецепта, мобилни аптеки и създаване на филиали в по-малките населени места.
"Достъпът до аптеки в страната е на добро ниво и над 98% от населението може да достигне до такава в рамките на 30 минути", твърди Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз. Той заяви в предаването "Социална мрежа", че откриването на аптеки във всяко населено място е икономически нецелесъобразно, а предложения като мобилни аптеки или отпускане на лекарства чрез помощник - фармацевти крият рискове за безопасността на пациентите, предаде NOVA.
Маринов подчерта, че вече се прилага механизъм за стимулиране на откриването на аптеки в райони без достатъчно икономически условия за тяхното функциониране. Според него България е сред страните с най-висок брой аптеки на глава от населението в Европа, като основният проблем остава не липсата им, а неравномерното им разпределение между големите градове и по-малките населени места.
