Несебър оглави британска класация за евтино късно море. Според изданието Daily Mail българският курорт печели с ниски цени на храна, нощувки и полети, както и уникална природа, история. Рейтингът се основава на проучване на условията за плажуване и отдих на 20 популярни дестинации, сред които и Несебър.Есента вече напомня за себе си, но не и на морския бряг. В Несебър обаче има резервации до края на октомври.През последните няколко години се забелязва много сериозен ръст на туристи от Великобритания, но това не е само през септември и октомври. Специално при нас тази година имаше много сериозен ръст и през най-високия сезон, който е юли и август, което не е много типично за англичаните, тъй като е много топло за тях. Но те също търсят добър продукт на достъпна цена", подчерта пред NOVA мениджърът на хотел Александър Александров.Потвърждават го и други хотелиери, които обясняват, че заедно със свои колеги-туроператори са направили добра реклама на страната ни във Великобритания"Британците харесват нашето Черноморие и "Слънчев" бряг. Тук е моментът да развенчаем мита,че това са индивидуални туристи предимно за алкохолен туризъм.Напротив. Идват много британски семейства, многодетни, които наистина се чувстват добре тук", посочи хотелиерът Силвия Кьосева.Според статистиката този година у нас почивка на море са заявили около 150 хиляди британски туристи."Има ръст. Някои казват 30%, което значи ,че имаме потенциал да растем все още и също така това значи, че колегите наистина се адаптират на този пазар", добави Кьосева.А за да удовлетворят желанията на британските туристи – освен добра материална база, качествена храна и напитки – хотелиерите трябва да предлагат и развлечения."Имат и специфични изисквания,които са типични за тяхната култура.Специфичен тип забавления, най-вече вечерни такива,които ние предлагаме. Разнообразяваме ,но това са неща, които очакват и всички останали туристи", обясни Александров.А британците, а и не само, освен туристическите услуги, предлагани в хотелите, избират за развлечение разходките в Несебър. Градът на Юнеско предлага неповторима атмосфера, пишат колегите от Daily Mail. Описват го като "перлата на Черно море" с плажове с бял пясък, качеството на услугите, както конкурентните цени. А всичко това потвърждават и почиващите в района на Несебър."Хотелът ми е прекрасен, Храната- вкусна. Плажът е невероятен. Това е първият ми път в България. Възхитен съм и ще се върна отново тук", сподели Тони."Хората са много дружелюбни. Цените са много привлекателни. Мисля, че тук е едно от най-евтините места в Европа. Ваканцията ни е прекрасна, чувстваме се добре. Тук е забележително", разказа Джонатън от Манчестър."Всичко много ми харесва - хората, магазините, цените са добри. Всичко е много добре организирано", добави Тони.Това лято късната лятна ваканция ще продължи до 25 октомври, когато са последните чартърни полети от и към Бургас.