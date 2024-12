Невероятните танцьори от Lord of the Dance с два грандиозни концерта у нас

© Lord of the Dance, глобалният феномен, който предефинира ирландския танц, се завръща в България през 2026 г., за да отпразнува своята 30-а годишнина с грандиозно ново турне.



След осем грандиозни и напълно разпродадени спектакъла за 25-ата годишнина, световноизвестната трупа пристига за нови срещи с българските си фенове – на 4 април във Варна и на 5 април в София.



Бляскавото шоу на невероятните танцьори за 30-ата годишнина от създаването на оригиналния спектакъл на Майкъл Флетли ще зарадва с ново шоу, костюми и хореография.



След световната си премиера през 1996 г. Lord of the Dance се превръща в най-касовото представление в историята на шоубизнеса в света.



Тайната на феноменалния му успех се крие във факта, че чрез танца посланията му достигат до всички, преодолявайки възрастови, пол, етнически, религиозни и културни прегради, пише bTV.



Този универсален език е превърнал спектакъла в едно от съвременните чудеса на света, в истинска жива легенда.