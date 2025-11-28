Нидал Алгафари: Млади хора излязоха да протестират срещу бюджета, без да се усетят, че са маша в ръцете на едни или на други
© Фокус
"Предполагам знаете, че бюджетът не се хареса в Европа, и това даде някаква сигнална червена лампа към лидерите на мнозинството в момента. Трябваше някакъв повод, някаква причина, поради която да намерят как да се измъкнат от това и да се върнат на първоначалните позиции. И благодарение на протеста, което така угодно им помогна, те го направиха", допълни още той.
По думите му Асен Василев и Ивайло Мирчев са въздействали емоционално на част от народа, който не е виждал проблемите в бюджета, за да излязат и да протестират.
Според Алгафари протестът помогна на управляващото мнозинство да направи някакви промени, "които да се харесат на хората в Европа, гледащи на бюджета ни като първи бюджет в евро, малко по под лупа, за да не изпадаме в ситуация, в която беше изпаднала Гърция или както изпадна Румъния".
"След като Асен Василев заяви, че ще блокират Народното събрание в понеделник отново, със сигурност вече целите са по-различни от бюджета. Целта на ПП е да се опитат някак си да изградят наново или да заринат репутационните си щети", подчерта писателят.
На въпрос дали сегашната протестна вълна може да доведе предсрочни парламентарни избори Алгафари отговори следното: "Не мисля. Нито една политическа формация, като се изключат ГЕРБ и ДПС "Ново начало“, не искат да има избори, защото БСП са под съмнение дали ще успеят да направят същия резултат. Всички ще направят всичко по силите си да изкарат целия мандат, защото имаме нужда от стабилност. Стабилност, която да ни помогне сега при тези тежки дни,около прехвърлянето на валутата.Може би ще има спекула и някъкв опит за вдигане на цени. И за това нещо ще ни трябва стабилност, силно правителство."
Още по темата
/
Предложение: За да не вдигат здравната вноска, да се увеличат амбулаторните операции, без да се налага да лежим в болница
28.11
АИКБ след срещата в МФ: Чуха се предложения за увеличение на осигурителната вноска с 1%, вместо с 2%
28.11
Фискалният съвет с препоръки за Бюджет 2026: България е на път да загуби имиджа на страна с нисък фискален риск
28.11
АПС: Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена, която управляващите не искат да платят
28.11
Хампарцумян за бюджета: Трябва да се правят компромиси, за да може след няколко години да гоним цели
28.11
Финансовият министър след срещата със синдикатите и бизнеса: Бюджетът не е изтеглен, отложена е процедурата. Диалогът е възстановен
28.11
Делян Пеевски: Няма да позволя на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората
28.11
Пламен Димитров: Недостигащите средства в бюджета най-вероятно ще бъдат взети от капиталовата програма
28.11
Още от категорията
/
Президентът Радев: Традиционно приятелските ни отношения с Ирак се характеризират с активен политически диалог на всички нива
28.11
Заместник-министърът на отбраната: Ангажиментът на ЕС към Западните Балкани е ключов стратегически фактор за средата на сигурност на региона
28.11
"Възраждане" за избирането на шефовете на службите за сигурност: Това е нарушение на правилника
28.11
МЗХ публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за финансова помощ за земеделски стопани, засегнати от метеорологични явления през 2025 г.
28.11
България е с най-висок дял разходи от джоба на пациента, свързани със здравеопазване: Плащаме близо 800 лева годишно
28.11
Любомир Дацов: Има нужда от системно обръщане на политиката независимо, че на никой не му се иска да прави структурни реформи
27.11
Новият антивирусен софтуер в съдилищата може да позволи нерегламентиран достъп до лични данни и информация по дела?
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Томислав Дончев: Легална процедура за оттегляне на бюджет няма
22:12 / 28.11.2025
През декември се променят датите за изплащане на пенсиите и обезщ...
20:51 / 28.11.2025
Времето за взимане на решение при покупка на жилище във Варна сер...
20:51 / 28.11.2025
Асоциация на банките у нас с важна информация за преминаването къ...
19:59 / 28.11.2025
Предложение: За да не вдигат здравната вноска, да се увеличат амб...
19:58 / 28.11.2025
Фискалният съвет с препоръки за Бюджет 2026: България е на път да...
16:35 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.