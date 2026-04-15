Козметиката, детските играчки и електрическите уреди и оборудване са сред най-често забраняваните рискови продукти, съобщават от онлайн платформата "Ние, потребителите“, като се позовават на данни от доклада на европейската система за бърз обмен на информация за доказано опасни нехранителни стоки Safety Gate за 2025 година.

Най-широко разпространеният риск е химическият, като той се среща при над половината от продуктите, за които има издадени официални забрани за производство и продажба. Следват рискът от нараняване и рискът от задавяне. Възможно е обаче в даден опасен продукт да се срещат повече от един от тези или други рискове. Понякога те са не само за хората, но и за околната среда.

В подкаст епизод по темата онлайн платформата "Ние, потребителите“ показва някои от продуктите, за които през миналата година е доказано по безспорен начин, включително чрез лабораторни изпитвания, че представляват риск за живота и здравето на хората.

"Един на пръв поглед обикновен душ гел съдържа бактерии, които могат да разболеят хора с отслабен имунитет. Забранени са и гел лакове с TPO - вещество, което може да увреди репродуктивната система. Вакса за коса със забранени за влагане в козметиката тежки метали. И още - парфюми, дегриманти, лосион за след слънце, декоративна козметика, дезодоранти, като понякога се касае само за отделни партиди. При играчките рисковете са предимно от задавяне, слаби шевове и лесен достъп до пълнежа, запалим материал, нараняване и др. А при стоките за деца има некачествени материали и изработка. При домакинските уреди се установяват части под напрежение, неизолирани електрически вериги и др.“, разказва авторът и водещ на подкаста Габриела Руменова.

През 2025 г. по системата Safety Gate държавите членки са изпратили близо 4700 сигнала за опасни продукти и предприетите мерки срещу тях. Това са средно около 100 сигнала всяка седмица. 2268 от тях са за продукти с произход азиатски страни, а 1648 - за произведени в държави от Европейско икономическо пространство артикули: Италия (614 броя), Германия (288 броя), Франция (257 броя), Испания (141 броя) и др. Немалък е и делът на сигналите за рискови стоки от неизвестна страна - 529 броя, а има и от Великобритания и САЩ. Последващите действия от други членове на мрежата се изразяват в 5794 реакции след установяване на националните им пазари на вече известните доказано опасни продукти.

България е подала 11 сигнала и е отвърнала с 417 реакции на нотификации за доказано опасни стоки, които е разкрила на територията на нашата страна през миналата година.

Система за бързо предупреждение Safety Gate е регулирана от Общия регламент за безопасност на продуктите (GPSR), който постановява, че всички продукти, пуснати на европейския пазар, трябва да бъдат безопасни. В нея участват националните органи, отговорни за надзора на пазара във всички държави членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Системата работи 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Резюмета на предупрежденията се публикуват на портала Safety Gate, като информацията е автоматично достъпна на 28 езика.

"Когато в една държава бъде установен опасен продукт, информацията се споделя с останалите. Така всяка страна има възможност да реагира навреме - във всяко населено място на своята територия. Но безопасността на продуктите не зависи само от институциите, а и от нас - от това дали сме информирани, дали реагираме и дали сигнализираме. Защото рискът може да е навсякъде, но и защитата започва от всеки един от нас.“, казва още Габриела Руменова.