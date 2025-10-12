ЗАРЕЖДАНЕ...
"Ние, потребителите": Внимавайте при покупка на тематични костюми и украси за Halloween
©
По този повод Габриела Руменова, основател на "Ние, потребителите“, припомня някои от основните рискове при маските, костюмите и лакомствата, свързани с този празник.
"Добавяме и информация за конкретни наскоро забранени опасни продукти с такава тематика. Нощта на Вси светии набира все по-голяма популярност у нас, но с това растат и рисковете – както за безопасността, така и за портфейлите на клиентите", напомнят от "Ние, потребителите“.
Костюми и аксесоари
Празникът на страховитите маски и костюми излага потребителите на редица рискове. Лесно запалими материи – особено евтините синтетични тъкани – могат да се възпламенят от свещи, фенери или декоративни лампи. Някои бои и лепила, използвани за украси, маски или гримове, може да съдържат забранени токсични вещества и да причинят кожни алергии или дихателни проблеми.
Малки отделящи се части – копчета, пайети, пластмасови елементи – крият риск от задавяне при малки деца. Остри или неподходящи за тях аксесоари като мечове, тризъбци, диадеми с метални върхове могат да причинят травми. Маските с лоша вентилация или ограничена видимост увеличават риска от задушаване и падания.
Сред наскоро забранените продукти са:
Хелоуинска диадема с бранд Yo! Party и баркод 8445347816723 – с химически риск и опасност от задавяне заради лесно достъпното отделение за батерия.
Фенерче HAPPY HALLOWEEN (партида 240327, баркод 37601926160010) – също с риск при изваждане на батерията.
Шапка Fancy-dress costume с бранд Primark и баркод 5397323126261 – съдържа хром VI (до 0,19 mg/kg), който може да предизвика алергични реакции и дори да причини рак.
Украси и осветление
При декорацията избягвайте евтини електрически гирлянди, свещници или лампи без маркировка за безопасност – те крият риск от късо съединение и пожар. Свещи и фенери не бива да се поставят близо до завеси, хартиени украси или костюми, защото могат лесно да предизвикат запалване.
Храни и лакомства
При покупка на тематични сладки и напитки избягвайте продукти със съмнителен произход – без етикет и данни за производител, без указания за алергени или с декоративни неядливи елементи. Винаги проверявайте срока на годност и целостта на опаковката.
Онлайн и нелегитимна търговия
При покупки през интернет за Нощта на маските и тиквените фенери внимавайте за фалшиви онлайн магазини, измами с кражба на лични данни или плащания, както и за стоки, които не отговарят на изискванията за безопасност. Проверявайте задължително дали има информация за произход, маркировка CE и инструкции на български език.
Без значение откъде пазарувате, не се доверявайте на послания от типа “Супер намаления“ – в повечето случаи те са подвеждащи. По закон намаление може да се обяви, само ако стоката е продавана поне 30 дни на предишната цена, а тематичните артикули обикновено се появяват на пазара едва седмици преди празника.
Halloween е повод за забавление, но и време за внимание. При масови събития спазвайте указанията на организаторите, избягвайте открит огън и не оставяйте децата без надзор. А по време на характерните за "Страшната нощ“ вечерни обиколки непълнолетните не бива да се движат без придружител, трябва да носят светлоотразителни елементи и да не приемат лакомства от непознати.
Още от категорията
/
Бъларинът от флотилия "Сумуд": Към мен не е имало насилие, но грубо ни влачиха по земята, и ни отведоха в затвор с максимална сигурност в пустинята
11.10
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
11.10
Цветан Цеков: Производителите на плодове и зеленчуци ще получат 7,4-те милиона евро от кризисния резерв на ЕС, но сумата няма как да компенсира загубите
09.10
Николай Василев: Категорично няма нужда да се вдигат данъците, проблемът е в разходната част на бюджета
09.10
Д-р Георги Миндов: Личните лекари трябва да имат право да отписват пациенти в случай на агресия
09.10
Директорът на Берое Иван Николов: Нашата идея е състезателките ни да усетят нивото на световния баскетбол
09.10
Инж. Шопов: Когато къщата ти бъде отнесена от вода, имаш право да заведеш иск държавата да възстанови стойността й
08.10
В България: Децата до 15 години са 900 хиляди, а възрастните хора над 65 години, са над 1,5 млн. души
08.10
Опасна красота: Масови проверки при маникюристките заради гел лаковете, ето какви са санкциите
08.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.