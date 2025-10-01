ЗАРЕЖДАНЕ...
Никола Богданов: Подобни промени трудно се прогнозират за дълъг период от време
"Хората бяха наясно, че такава промяна ще има в даден момент, но тя трябва и по някакъв начин да се компенсира", каза Никола Богданов, експерт по бизнес трансформация в ефира на NOVA NEWS. Той обясни още, че подобни промени трудно се прогнозират за дълъг период от време, но е възможно и важно служителите и компаниите да инвестират в обновяване спрямо нуждите на пазара.
"Все повече ще има нужда човек да набляга върху развитието на собствените си умения и работи с нови инструменти, някои от които дори още не съществуват", смята експертът.
"Не трябва да се прави разлика между хората и ролите им, а да се акцентира върху уменията им. Например един софтуерен инженер може да се обвърже с множество задачи, въпреки профилирането на професията. Точно това профилиране е проблемът", каза Богой Богданов. По думите му ключът за развитие и спокойствие в кариерата на всеки специалист е в жеанието за непрекъснато усъвършенстване на уменията, а промените в бизнес културата, свързани с тези нововъведения са част от цялостен процес, към който всеки от нас може да се адаптира.
