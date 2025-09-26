ЗАРЕЖДАНЕ...
Никола Газдов: Ние сме единствените, които не са изградили нито един ветропарк в последните 10 години
Той коментира развитието на индустрията след като само преди дни бе отбелязана 20-тата годишните от създаването ѝ у нас. Оказва се, че макар през последните години соларните централи да се превърнаха в утвърден бизнес модел и страната да очаква присъединяването на огромни нови мощности, ситуацията с вятъра не е такава.
Вятърна енергия: Какъв е потенциалът на страната ни за изграждане на ветрогенератори
Ако преди 20 години тя е била "на нула" в България, то къде стои днес?
"Днес сме на ниво 0 плюс малко. Ние сме единствената страна в Централна и Източна Европа, която не е изградила нито един ветропарк в последните 10 години. Основната причина е регулаторната стена и изключително мощна дезинформационна кампания, която е част от хибридната война на Русия. Това е посочено и в доклади на НАТО", каза Газдов. По думите му, подобно разделение между солари и вятър има само в България.
"Разделението го има само в България. Причината да се развиват соларите у нас е тяхната изключително ниска цена. Преди 10 години имахме нужда от субсидии, за да се развие технологията, но днес те са най-евтини", посочи още Газдов. Общото мнение на хората днес е, че именно зелените енергийни мощности и Зелената сделка водят до деиндустриалиазацията на Европа, но така ли е наистина и какво прави самата индустрия?
"Именно индустрията е водеща в изграждането на ВЕИ мощности и това е така, защото те са евтини. Да, конвенционалната енергетика плаща много за въглеродни квоти, но не това е причината за развитие на ВЕИ. Да вземем предвид големите индустриални потребители у нас - защо изграждат собствени ВЕИ? Защото могат да смятат добре, не защото са зелени активисти. По този начин те получават евтин ток, от една страна, и го получават години напред. Като изплатят инвестицията ще получават почти безплатен ток".
Соларите са активни през деня, а фактът, че вятърът не е развит у нас, за да дава ток през нощта, изниква въпросът - какво е положението с батериите, които могат да оберат разликата?
"Ние имаме някои от най-големите батерии за съхраннение в Европа. Защо? Именно защото индустрията виждат потенциала в България да се направи краткосрочен бизнес модел за възползване от разликата между евтиния слънчев ток през деня и скъпата енергия през нощта. Това е навсякъде в Европа. Най-голямата такава система е в Ловеч и може да помага до 4 часа през нощта".
