Никола Николов-Паскал ще бъде екстрадиран в България
Паскал беше задържан в Белград миналата година след международно издирване. Той е сочен за контрабандист, но срещу него през годините няма данни да е имало дела. 64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като Аферата в митниците.
Подведен е под отговорност като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрови, бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившият шеф в "Гранична полиция“ Петър Субев.
След конвоирането му в София се предполага, че Софийската градска прокуратура ще поиска постоянния му арест от съда.
