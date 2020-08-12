Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Íèêîëàé Áàðåêîâ ïîêàçà "ìóñêóëèòå" ñè îò ìîðåòî
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 12:54 / 12.08.2020Êîìåíòàðè (21)201
© Ôåéñáóê
"Óìîïîìðà÷èòåëíà" ñïîðòíà ôîðìà äåìîíñòðèðà áèâøèÿò åâðîäåïóòàò Íèêîëàé Áàðåêîâ. Òîâà ñòàíà ÿñíî îò âèäåî, êîåòî ñàìèÿò òîé ïóáëèêóâà ïî-ðàíî äíåñ â ñîöèàëíàòà ìðåæà Ôåéñáóê, çàñíåòî êðàé Ñîçîïîë.

"Íå ìè ïîêàçâàé áèðåíîòî øêåìáå, àç ñúì ìíîãîäåòåí áàùà, äåáåë, ñìàçàí îò ïîëèòèêàòà. Íàçäðàâå íà âñè÷êè! Áúëãàðèÿ å óñïÿëà äà îòãëåäà ìíîãî êðàäöè, êîèòî íå ñà óñïåëè äà ÿ îãðàáÿò íàïúëíî", ðàçñúæäàâà Áàðåêîâ.

Êàê èçãëåæäàøå íåáåçèçâåñòíèÿò ïëîâäèâ÷àíèí - ìîæåòå äà ñè ïðèïîìíèòå òóê

"Äâà ïúòè õîäèõ íà áúëãàðñêî ìîðå ñ äåöàòà è õâàíàõìå ñòîìàøíè âèðóñè âñè÷êè îùå âòîðèÿ äåí", ïúê íàïèñà ïðåäè áëèçî åäíà ãîäèíà Áàðåêîâ îòíîâî âúâ Ôåéñáóê.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 125
12.08.2020 Çàáúðêàõà Ñîôêà â ãîëÿìà èçìàìà ñ ïàðè âúâ Ôåéñáóê
12.08.2020 Íîâà ôóíêöèÿ â ëþáèìî ñîöèàëíî ïðèëîæåíèå
12.08.2020 Ãîëÿìà ïðîìÿíà â æèâîòà íà Íèêîëåòà Ëîçàíîâà!
11.08.2020 bTV ñëîæè Ïðåñëàâà â "÷åðíèÿ ñïèñúê"
11.08.2020 Ïîçíàõòå ëè ÿ? Òîâà å Íè Ëî ïðåäè ïëàñòè÷íèòå îïåðàöèè
11.08.2020 Ìåãç: Ïðîìÿíàòà ìè çàïî÷íà îòâúòðå, è äíåñ âå÷å å ôàêò è îòâúí!
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/21 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Ïå... Äåðàñ÷åòî ìðúñíî òîÿ ìè ïðèëè÷à íà áóðå ïúëíî ñúñ âúçäóõ!
0
 
 
È òîçè ËÀÏÀ× ñå å îõðàíèë äîáðå....Îùå åäíî äîêàçàòåëñòâî,÷å òðÿáâà äà òè å ìíîîîãî ïðàçíà ãëàâàòà çà äà ñè â ïîëèòèêàòà.ðŸ˜¡
0
 
 
Äîáðå ñà ãî õðàíèëè â Åâðîïàðëàìåíòà, õà õà õà
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àâãóñò 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Öèðê, îáâèíåíèÿ çà íàðêîòèöè è çà åäíàòà áðîéêà ìåëå íà "êúìïèíãà" âúâ Âàðíà
13:16 / 11.08.2020
Îùå åäèí çàãóáè áèòêàòà ñ êîðîíàâèðóñà âúâ Âàðíà
18:04 / 11.08.2020
Áðóòàëåí îáèð âúâ âàðíåíñêè îôèñ, ïðåáèõà è çàêëþ÷èõà ñëóæèòåëêà
17:05 / 10.08.2020
Âàðíà îòíîâî ïîä áëîêàäà! Âúðíàõà "êúìïèíãà" íà êðúñòîâèùåòî ïðåä Îáùèíà Âàðíà
08:50 / 11.08.2020
Ñòîÿí Ïàñåâ: Â íèêàêúâ ñëó÷àé Âàðíà íå å âîäåù ðåãèîí ïî çàáîëåâàåìîñò îò COVID-19
09:46 / 10.08.2020
Ëîäêàð ïî Êàì÷èÿ: Òîâà ìÿñòî å äàð îò Ãîñïîä! Òàçè ãîäèíà, îáà÷å, ìàçíèíêàòà ùå å îò ìàëêî ïðàñåíöå!
16:40 / 10.08.2020
Ëîøè íîâèíè çà óáèåöà íà Êðåìåíà îò Âàðíà
13:37 / 10.08.2020
Àêòóàëíè òåìè
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2021 ã.
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Àêöèÿ íà ïðîêóðàòóðàòà â ÌÎÑÂ
Ïúðâèÿò ó÷åáåí äåí
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Âàðíà è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Êàê ñå ñïðàâÿ Îáùèíà Âàðíà ñ îâëàäÿâàíåòî íà ïîñëåäèöèòå îò ïðîëèâíèòå äúæäîâå?
Ìíîãî äîáðå
Äîáðå, íî ìîæåøå è ïî-äîáðå
Íå ñå ñïðàâè
Ïúëíà òðàãåäèÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Âàðíåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2008 - 2019 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: