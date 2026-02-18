Николай Денков, след като номинираният за служебен министър-председател Андрей Гюров представи състава на служебния кабинет пред президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.
"Аз не виждам ярки политически фигури в този кабинет", заяви Денков.
"Като човек, който е съставял кабинет - знам, че не е лесно да се направи кабинет от компетентни хора. Андрей Гюров това се е опитал да направи. Дано да е успял", заяви още той.
Денков коментира и избора на Андрей Янкулов за вицепремиер по честните избори:
"Андрей Янкулов е бил и зам.-министър на вътрешните работи и на правосъдието", каза Денков и добави, че Янкулов се е справил много добре и е "дал светлина" над "Седемте джюджета". .
