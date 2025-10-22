Сподели close
Важно е да се внесе бюджет, да се приемат данъчни закони и закони за заплатите на медиците и специалистите. Това са важните въпроси днес.

Това заяви на влизане в парламента депутатът от  "Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков.

"Не е воден разговор за преформатиране на управлението", каза Денков и допълни, че няма причина за такъв.

"Виждаме в момента, че управлението е толкова нестабилно, че всеки опит нещо да се пооправи, може да доведе до срутване на системата, каза той.

По отношение на идеята на ГЕРБ и ИТН за ротационното председателство на Народното събрание, Денков отговори:

"Питайте управляващите“.