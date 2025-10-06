Кандидатстваме в Националния филмов център за разработване на сценарий по книгата "Записки от ада“. Смятам, че това е история, която си заслужава да бъде филмирана и разказана. Това каза Николай Йорданов – телевизионен сценарист, редактор и креативен продуцент на развлекателни предавания, вна. Той е автор на книгата "Записки от ада“, чието ново преработено и допълнено издание излиза тази есен."Записки от ада“ е биографичен роман за живота на Валя Червеняшка – една от медицинските сестри, прекарали девет години в либийски затвори по обвинения в умишлено заразяване на над 400 деца със СПИН.Истината за трагедията в Бенгази така и не бива напълно изяснена. Заразата е резултат от неовладяна вътреболнична инфекция, което е доказано в съда. Тя е резултат от лошата хигиена и неправилния начин на работа в болницата, където работят медици от цял свят. "Бенгази е опозиционен град на Муамар Кадафи по това време и те не могат да си позволят държавата да признае подобно нехайство, което води до смъртта на 400 деца. Нямат избор. Това е една много сложна политическа и външнополитическа игра, в която българските медици са просто едни пионки“, обясни Николай Йорданов.Валя Червеняшка обвинява българската дипломация, че не е била достатъчно активна. "Според нея те са проявили безхаберие, а либийците, които са усетили, че проблемът става неконтролируем, са потърсили изкупителна жертва и са я намерили в тяхно лице“, допълни Йорданов.Той среща Валя Червеняшка преди 16 години случайно и й предлага с негова помощ да напише книга за случилото се в Либия. В серия от срещи Валя разказва истории от престоя си в либийските затвори, но не хронологично. "Държах това да не е интервю, защото тя не обича интервюта. По-скоро бяхме като двама много добри познати, които си говореха. Просто скачахме от тема на тема за преживяванията й в Либия. Тя усети колко съм добронамерен, може би й хареса подходът ми и още на втората среща ме покани в квартирата на дъщеря си в София“, разказа Йорданов.Той сподели най-трудните моменти в процеса на писане на книгата. "Най-трудното беше да не се пречупвам на изключително бруталните неща, които тя разказва, и да продължавам да я карам да ги разказва, защото това е в някакъв смисъл жестоко. Просто тя е много практичен човек и разбра, че това е нещо като работа, която трябва да свърши. Хубавото е, че за нея наистина беше тип терапия. Изказвайки тези неща, тя някак си ги изхвърляше от себе си. На мен ми направи много силно впечатление силата на духа на тази жена. Поставяйки се на нейно място, не смятам, че повечето хора биха издържали“, разказа авторът на "Записки от ада“.По думите му Валя Червеняшка живее тук и сега и не се връща към миналото. "Тя каза, че тази книга е била някаква терапия за нея и тя се е освободила от тази история. Сподели ми, че е станала смирен човек пред всичко преживяно“, допълни Николай Йорданов.Преработеното и допълнено издание на "Записки от ада“ включва нови истории, които Валя споделя на автора по-късно.В момента се работи и по аудиовариант на книгата, който се очаква да излезе до края на тази или в началото на следващата година.