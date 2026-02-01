X.
"Дълбоко съм обезпокоен от събитията, които се случиха от петък насам. Въоръжени членове на ХАМАС излизат от тунела в Рафах, а израелските удари,които трагично убиват и цивилни“, написа Младенов в публикация X.
Той посочи, че работи с Националния комитет за управление на Газа, за да се намери начин за избягване на бъдеща ескалация.
''Моят офис и аз работим в тясно сътрудничество, за да подкрепим Комитета и да намерим начини за предотвратяване на бъдещи инциденти. Ще се нуждаем от пълното сътрудничество на всички, за да направим това възможно'', обобщава върховният представител за Газа.
Николай Младенов призова за спазване на примирието в Газа
©
Още по темата
/
Тагарев за членството в "Съвета за мир": Правителството трябва да е готово да внесе 1 милиард долара
24.01
Доц. Орманджиев за участието на България в Съвета за мир: Финалната дума ще бъде на народните представители
23.01
Крум Зарков: Подписването на Хартата на Съвета за мир от премиера в оставка Росен Желязков е безотговорен политически ход
22.01
Сачева: Присъединяването ни към Съвета за мир не е в противоречие с общия европейски консенсус
22.01
Правителството даде мандат на премиера за подписване на присъединяването на страната ни към Съвета за мир: Очаква се ратификация от парламента
22.01
Още от категорията
/
"358 милиона души споделят валутата ни": Кристин Лагард отбеляза първия месец на България с еврото
15:51
Президентът Илияна Йотова каза кога започва консултациите с парламентарните групи за избора на служебен премиер
12:46
Сдружение за достъпна и качествена храна: Силният контрол върху вноса е икономическа сигурност
11:30
След приетия от депутатите закон: Как ще се извършва регистрацията на електрическите тротинетки?
10:03
Рая Назарян: Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет
08:48
Радев отговори на Кирил Петков: Твърденията относно гръцката газова връзка са несъстоятелни, на 8 юли 2022 г. строителството не беше завършено
31.01
Иван Брегов: Антикорупция няма. Всеки път, когато влезете в занемарена болница, детска градина или училище се досещате
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.