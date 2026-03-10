Рая Назарян от трибуната на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
Рокадата в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се наложи, след като досегашният министър Ангелина Бонева подаде оставка ''по здравословни причини''. С указ на президента Илияна Йотова оставката на Бонева бе приета, а на нейно място беше назначен досегашният заместник-министър на ведомството. Найденов положи клетва пред народните представители.
Днес извънредно заседание в парламента събра народните представители. Основната тема-повишението на цените на горивата и готовността на страната ни да се справи със ситуацията.
Ще бъдат изслушани служебният министър на финансите Георги Клисурски, особения търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов и още няколко ключови фигури свързани с енергийния сектор.
Николай Найденов е новият служебен министър на МРРБ
©
Още по темата
/
"Борбата с корупцията не се води с внушения и недомлъвки": Министър Исмаилов към заместник-генералният директор на НКЖИ
09.03
Политолог за Румен Радев: Той се страхува да влезе в пряк дебат не само с опонентите си, а и с журналистите
09.03
Още от категорията
/
Костадинов предлага България отново да позволи вноса на руски петрол или да се намали акциза на горивата
14:04
Проучване: Едва 30% от хората, които теглят бързи кредити, проверяват дали фирмата е вписана в регистъра на БНБ
13:35
Омбудсманът: Деца със СОП учат с под 50% от часовете, нужни са гаранции за реален достъп до образование
12:14
Пламен Димитров: Има възможност за увеличение на заплатите на хората от протестиращите сектори
10:15
Терзиев: Отлагането на доклада за транспортната мрежа поставя под риск 141 млн. евро европейско финансиране
09:59
Делян Пеевски: Ако служебното правителство няма воля, ние ще внесем предложението за 5% увеличение на заплатите в "Български пощи"
08:29
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.