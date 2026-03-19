Николай Николов: Започват да се появяват първите сигнали за затруднения в логистиката
"Напрежението се усеща, макар хората все още да не го показват явно. Ние го чувстваме, защото сме в постоянен контакт с клиентите. В рамките на по-малко от две седмици цените се повишиха с повече от 20-25%", каза председателят на Сдружението на малките търговци на горива Николай Николов.
Без поскъпване на автобусните билети за Великден въпреки скока на горивата
Според Николов, освен ценовия натиск, започват да се появяват и първите сигнали за затруднения в логистиката.
"В базата на "Лукойл" в Русе на два пъти имаше прекъсвания на зареждането за по два дни поради липса на гориво. Това веднага се отразява на ритъма на доставки към малките бензиностанции", заяви Николов в ефира на NOVA.
По думите му тези, които разполагат с финансови средства, вече са започнали да се презапасяват. "Всеки, който имаше възможност, зареди по-големи количества. Онези обаче, които нямат пари, продължават да купуват по малко и да наблюдават как цените растат всеки ден", допълни той.
Николов предупреди, че евентуални държавни компенсации биха помогнали само на най-бедните, но няма да спрат верижното поскъпване на транспортните услуги и производството на стоки.
"Ако светът и Европа мълчат и не се вземат мерки за спиране на този конфликт, не виждам нищо положително, което може да се случи", обобщи председателят на сдружението.
Още по темата
/
Бойко Борисов за горивата: Каквито и мерки да се предлагат, те никога няма да бъдат достатъчно ефективни
18.03
КРИБ: Всички инфлационни шокове ще отварят възможност за спекулации и хибридни атаки, подкопаващи доверието в еврото
17.03
Дацов: Таван на горивата и намаляване на ДДС, компенсации за домакинства и бизнес са по-скоро временни мерки
17.03
Транспортният бранш: Част от фирмите могат да фалират, а това ще доведе и до поскъпване на стоки от първа необходимост
16.03
МФ: Министър Клисурски категорично не е казвал, че в близко време предстои ръст на цените на горивата с 20 или 25%
15.03
Още от категорията
/
Регионалният министър: Абсурдно е да се коментира има ли мухъл, прозорец и покрив изобщо там, където живеят някои деца в България
18.03
Промени: Банките ще информират НАП на кого откриват сметка. На свой ред те ще имат достъп до доходите и осигуровките на клиентите си
18.03
Потресаващата статистика: 16% от българчетата нямат втори чифт сезонни обувки, а над 15 на сто не участват в училищни екскурзии заради липса на пари
18.03
След засилените мерки по границата: Областните епизоотични комисии се подготвят за действия при криза
17.03
Пълен абсурд: Бъдещи шофьори се карат до малки градове за успешен изпит пред уговорени изпитвачи!
17.03
