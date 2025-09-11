ЗАРЕЖДАНЕ...
Николай Попов: На тази дата, преди 13 години, държах в ръцете си целия свят
Бащата на момичето, Николай Попов, сподели емоционално послание в социалните мрежи, в което описва последните моменти на Сияна и трагедията, която е сполетяла семейството му.
"Днес Сияна трябваше да навърши 13 год….остава тишината. На тази дата преди 13 год. държах в ръцете си целият свят. Само преди година се радвахме на порасналото си момиче. Днес има само спомени…"
"Дете на 12 години. Можете ли да си представите? Да умираш. Да знаеш, че умираш. Да чувстваш как секундите се изнизват от тялото ти. В ръцете на човек, който би дал живота си, само за да ти подари още един дъх“, пише той.
Сияна загина в катастрофа, когато тир се обърна върху колата на баба ѝ и дядо ѝ. Според баща ѝ, водачът на тежкотоварния автомобил не е оказал помощ, а трагедията остава пример за последствията от бързането и безотговорността на пътя.
"Всеки ден едно дете умира. Едно семейство забравя защо да диша. Деца са смазани по асфалта, а после всички казват "инцидент“. Но това не са инциденти. Това е цената на алчността и илюзията, че животът ни принадлежи завинаги“, пише Попов.
В посланието си бащата призовава обществото да осъзнае колко крехък е животът, да се грижи за близките си и да бъде мил и внимателен към другите. "Да обичаш сега — не утре, не по-късно. Преди ковчегът да се затвори“, завършва той.
Трагедията на Сияна е болезнено напомняне за всеки, че един миг може да промени живота завинаги и че цената на безотговорността понякога е непоправима.
