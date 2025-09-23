ЗАРЕЖДАНЕ...
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
Това се случва преди няколко дни в Украйна. Бащата на отвлеченото момче се е свързал с Николай Попов с молба за помощ.
Председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание Стоян Таслаков алармира за същия тежък случай, в който български гражданин с инвалидност е бил насилствено мобилизиран от украинските власти. Депутатът настоява за незабавна реакция от страна на българския премиер Росен Желязков и Министерството на външните работи.
"Ако сме стратегически партньор на Украйна, те трябва да покажат уважение към нас и нашите граждани. Очаквам дипломатически натиск и действия за незабавното освобождаване на Любомир Киров Любомиров“, заявява Таслаков.
А ето и какво гласи публикацията на почернения баща Николай Попов:
Това е Любомир Киров от Сандански – млад човек, български гражданин, с българска лична карта.
Майка му е украинка, и поради тази причина той е бил в Украйна.
Преди дни Любомир е отвлечен от улицата и насилствено изпратен към фронта.
Баща му се свърза с мен – моли за помощ, за да спаси детето си от сигурна смърт.
Любомир е инвалид – едната му ръка е силно увредена. Той няма никакъв шанс да оцелее в условията на фронта.
Малко ли български деца загиват всеки ден в нашата "война на пътя“, че днес трябва да плащаме и с българска кръв на фронта срещу Русия?
Апелирам към Министерството на външните работи да се намеси незабавно!
Тежко е да си българин днес. Ако Любомир имаше американски, немски или друг паспорт, украинските посланици в съответните държави отдавна щяха да бъдат привикани.
Но Любчо е българин. И днес за него трябва да се борим през Фейсбук.
Жалко.
Още по темата
/
Атанас Запрянов: ВВС поддържат необходимата готовност за защита на въздушното пространство на страната
19.09
Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронове на Русия, Европа няма да може да се справи
14.09
Меглена Кунева: Няма как речта на Фон дер Лайен да не е геополитическа заради бушуващите до границите на Европа два военни конфликта
11.09
Стефан Тафров: Целта на режима на Путин е да изпита какви са червените линии на НАТО, ако се стигне до въоръжена конфронтация
11.09
Още от категорията
/
Експерт за тол камерите: Промяна няма, разположени са на места "хранилки", където е удобно за глоби
11:56
Собственик на хранителен магазин може да получи глоба от 353 000 евро заради спекулации с цената на олиото
09:16
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
22.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.