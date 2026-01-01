Сподели close
Българските банки отчетоха печалба над 4 млрд. лева за 2025 г.

Това се нарича свръхпечалба. Това написа във социалните мрежи бащата на загиналата край Теглиш Сияна Николай Попов. 

Публикуваме думите му без редакторска намеса: 

И тя се случва на фона на:

– все по-голям политически натиск за ограничаване на плащанията в брой

– двойни и тройни банкови такси за елементарни държавни плащания

– хиляди раздадени кредити, които помпат инфлацията

– изключително труден достъп до финансиране за реалния бизнес

Цялата тази печалба е от нашите пари.

Банките събират вземанията си през съда само със счетоводни извлечения.

Примерите за тяхната привилегирована дейност са стотици.

В същото време голяма част от печалбата изтича в чужбина – Гърция, Италия, Белгия и други държави.

А тук се плаща смешен 10% данък печалба.

И вместо да се пипнат банките,

родните управляващи посегнаха на доходите на гражданите. Дали банковото лоби не се отчита на политиците?

Това им струваше и оставката....

Ако зависеше от мен –

плоският данък за банковите институции щеше да бъде премахнат.

Колкото повече печелят – толкова повече да плащат.

Така няма да има нужда да се пипат нашите данъци и социални осигуровки.

Лично аз в момента нямам достъп до банкирането си.

В нито една банка.

Профилактика заради Еврото.

Това е тотален провал на банковата система.

Имаме най-скъпите банки

и най-лошата услуга.

Според мен през 2026 г. е време да им бръкнем в джоба/касите/.

Вие как мислите?