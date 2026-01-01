Николай Попов: Профилактика заради еврото. Това е тотален провал на банковата система
Това се нарича свръхпечалба. Това написа във социалните мрежи бащата на загиналата край Теглиш Сияна Николай Попов.
Публикуваме думите му без редакторска намеса:
И тя се случва на фона на:
– все по-голям политически натиск за ограничаване на плащанията в брой
– двойни и тройни банкови такси за елементарни държавни плащания
– хиляди раздадени кредити, които помпат инфлацията
– изключително труден достъп до финансиране за реалния бизнес
Цялата тази печалба е от нашите пари.
Банките събират вземанията си през съда само със счетоводни извлечения.
Примерите за тяхната привилегирована дейност са стотици.
В същото време голяма част от печалбата изтича в чужбина – Гърция, Италия, Белгия и други държави.
А тук се плаща смешен 10% данък печалба.
И вместо да се пипнат банките,
родните управляващи посегнаха на доходите на гражданите. Дали банковото лоби не се отчита на политиците?
Това им струваше и оставката....
Ако зависеше от мен –
плоският данък за банковите институции щеше да бъде премахнат.
Колкото повече печелят – толкова повече да плащат.
Така няма да има нужда да се пипат нашите данъци и социални осигуровки.
Лично аз в момента нямам достъп до банкирането си.
В нито една банка.
Профилактика заради Еврото.
Това е тотален провал на банковата система.
Имаме най-скъпите банки
и най-лошата услуга.
Според мен през 2026 г. е време да им бръкнем в джоба/касите/.
Вие как мислите?
