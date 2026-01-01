Николай Попов: Профилактика заради еврото. Това е тотален провал на банковата система
Публикуваме думите му без редакторска намеса:
И тя се случва на фона на:
– все по-голям политически натиск за ограничаване на плащанията в брой
– двойни и тройни банкови такси за елементарни държавни плащания
– хиляди раздадени кредити, които помпат инфлацията
– изключително труден достъп до финансиране за реалния бизнес
Цялата тази печалба е от нашите пари.
Банките събират вземанията си през съда само със счетоводни извлечения.
Примерите за тяхната привилегирована дейност са стотици.
В същото време голяма част от печалбата изтича в чужбина – Гърция, Италия, Белгия и други държави.
А тук се плаща смешен 10% данък печалба.
И вместо да се пипнат банките, родните управляващи посегнаха на доходите на гражданите. Дали банковото лоби не се отчита на политиците? Това им струваше и оставката....
Ако зависеше от мен – плоският данък за банковите институции щеше да бъде премахнат. Колкото повече печелят – толкова повече да плащат. Така няма да има нужда да се пипат нашите данъци и социални осигуровки.
Лично аз в момента нямам достъп до банкирането си. В нито една банка.Профилактика заради Еврото. Това е тотален провал на банковата система.
Имаме най-скъпите банки и най-лошата услуга.
Според мен през 2026 г. е време да им бръкнем в джоба/касите/. Вие как мислите?
Анонимен
преди 15 мин.
Банките са такава каша,че затвор до края на живота си е достатъчна мярка.При починал близък мой от клона в който е оперирал банков служител ми спомена дума в пъти по-голяма от действителната,но иди и доказвай и ще се намериш в някое дете.Разбойник до разбойника мила моя майно ле.
Анонимен
преди 28 мин.
За всичко е абсолютно прав!
