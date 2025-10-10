ЗАРЕЖДАНЕ...
Николай Попов: Сега вратата на ареста се отваря широко за Бургазлиев и делото е на път да отиде в кофата
©
Сега вратата на ареста се отваря широко за Бургазлиев и делото е на път да отиде в кофата. Такава е и искането на защита му. Да бъдат приети за нищожни всички действия по разследването извършени от НслС. В това число експертизата, установяваща наличието на наркотици в кръвта му.
Очаквам подобно развитие и по делото за смъртта на Сияна……
Поредният убиец се получава да излезе сух. Когато политиката навлезе в съдебната зала на резултатите са налице. Политическите битки в съдебната система не са в интерес на справедливостта. Никога.
Галина Захарова- председател на ВКС? Ще поемете ли отговорност?
Още по темата
/
Чичото на Марти, прегазен от АТВ в Слънчев бряг: Ще се възстановява дълго, все едно имаме едно 4-годишно бебе
01.10
Следовател: Цялото движение от потеглянето на АТВ-то до самия удар е не повече от 10-15 секунди
19.09
Полицейският син пушил марихуана до 48 часа преди да му вземат кръв след мелето в Слънчев бряг
09.09
Състоянието на 4-годишния Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг", е стабилизирано
09.09
Още от категорията
/
Ще се увеличи ли плоският данък: Малцина помнят, че преди 10–те процента, удръжките стигаха до 50% от дохода
18:21
Петър Дилов: Имаме шанс и отговорност да се превърнем в мост между Европа, Азия и Близкия изток
15:46
Управителят на НЗОК: Хипотезата, че частните болници източват Касата или правят повече нарушения, не се потвърди
13:32
Окончателно: Парламентът иззе контрола на президента да назначава председатели на ДАНС, ДАТО и ДАР
11:53
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.