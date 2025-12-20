Николай Урумов за протестите: Гневен съм на тези, които ще употребят тази енергия
"Студентите през 2020 година си заминаха в Европа след края на Ковид-19 и едни други хора, познати физиономии се явиха, включително и тези тук - ПП-ДБ, глупости. Че някакви нови ли са", запита актьорът.
Той сподели: "На мен това, което виждам, не ми действа нито здравословно, нито творчески."
"Когато мотиваторът на протеста горе излезе шарлатанин, той иска да приобщи моя глас и на всичките тези тук хора, които са излезли. Те имат някакви искания и някой изведнъж се кичи с тези викове, възгласи, с тези недоволства", категоричен беше Урумов пред Bulgaria ON AIR.
"Арогантното поведение на управляващите предизвика гнева на хората и на работодателските организации, на синдикати и на мнозинството, което излезе тук", каза актьорът.
Гостът призна, че е гневен.
"Гневен съм на тези, които ще употребят тази енергия. А лошото е, че тези протестиращи не могат да излъчат някой свой лидер, който по някакъв начин да систематизира техните искания и да се бори, да се появи примерно нова сила, нови лица", каза Урумов.
