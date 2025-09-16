ЗАРЕЖДАНЕ...
Николай Устамитев: Едно от ключовите правила е да не се харчи повече, отколкото човек изкарва
По думите му човек трябва да знае и да прилага няколко основни правила, които ще му помогнат да управлява лесно своите финанси, като едно от ключовите правила е да не се харчи повече, отколкото човек изкарва. Един на основополагащите принцип в личните финанси е: плати първо на себе си, което означава, че ако имаме някакъв план, в който трябва да заделяме средства за някаква цел, първо трябва да се заделят средства за него, и след това да платим останалите разходи, посочи той и обясни, че за съжаление едно от нещата, които не можем да правим добре, е това, че не планираме добре, тъй като много от хората живеят ден за ден, просто защото такъв им е натюрелът и искат животът да ги изненадва, да не правят планове за бъдещето, защото това ги ограничава.
Всеки човек има различни умения, различни възможности, има различни убеждения, вярвания дори и това определя и неговата идентичност. "Особено важно при нас е да познаваме своя клиент, за да можем да бъдем полезни на хората и да им дадем подходящ съвет как умно да управлява парите си,“ сподели още финансовият консултант и разясни, че едно от важните умения е да се прави бюджетиране или отчет за приходите и разходите. "И хубаво е ако приходите са повече от разходите, тогава може да разговаряме малко по-спокойно върху това как клиентът умно да управлява средствата си.“
Устамитев определя като негатив много бързия и лесен достъп до пари от кредитни институции. Според него ако има рейтинг, чрез който може да се прави кредитна оценка за възможности на даден човек, и ако се взимаше под внимание този рейтинг, "тогава може би щяхме малко да озаптим желанието за печалби в името на нещо по-голямо и по-дълбоко, и може би нямаше да се дават толкова лесно тези кредити и нямаше да няма такава задлъжнялост. Обикновено задлъжняват хора, които наистина имат ниска финансова грамотност,“ добави той. "Взимането на пари, задлъжняването, това вече е определено като пристрастяване, както хазарта. Така че това е нещо, с което по някакъв начин трябва да се преборим. Силно разчитам държавата да влезе, тъй като тя има изключително сериозни и мощни инструменти да го направи.“
Според финансовия консултант няма никакъв проблем в това човек да прави кариерен завой в по-зряла възраст. "Добре е човек да намери себе си. Смятам, че когато се направи такъв кариерен завой, стига той да не е направен от изключителна нужда, а просто по вътрешно убеждение, това е прекрасно.“
