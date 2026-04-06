Шефът на БАБХ изнася официална потресаваща информация. Тровят децата ни. Дават им опасна храна. Това пише лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова във Facebook.

Припомняме, че БАБХ активно провежда проверки на кланици, складове и гранични пунктове, като през последните дни са установени куп нарушения и са затворени обекти за преработка и съхранение на продукти от животински и неживотински произход.

"Пише биоябълки, а те подменени с ябълки с пестициди. Други закуски, пълни с палмово масло. Сандвичи с мухъл. И от детското здраве ли намерихте да крадете, престъпници? Законите са неадекватни за такива случай. Налагат им глоба, те си я плащат и продължават. На тези крадци трябва да се затварят фирмите. Да влизат черен списък и да не припарват до училищата. Тази злоупотреба да стане престъпление и да се наказва по най-строг начин. За децата трябва да сме безкомпромисни", пише още Нинова.