Корнелия Нинова.
"Щом стигнахме до това да се пребиват органите на реда, представяте ли си каква сигурност има за гражданите. Хулигани и вандали с чувство за безнаказаност малтретират населението, защото знаят, че ще се измъкнат от правосъдието", допълни тя.
По думите ѝ управляващите са обещавали сигурност и стабилност. "Стабилна е само престъпността, която вилнее по улиците. Сигурно е само беззаконието. Никаква търпимост повече към фалшивото и провалено правителство, което не може да осигури и ден спокойствие на хората. И стига са се оправдавали с миналото. Управляват вече почти година. И става все по-зле. Да се махат, за да има поне глътка въздух за България", пише още Нинова.
