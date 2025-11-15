Корнелия Нинова във Facebook.
Ето какво още добави тя: "За бонусите ви от стотици хиляди има ресурси. За автоматично вдигане на заплатите ви има пари. За 70 нови коли се намериха, а за възрастните хора – няма.
За пръв път от много години няма да има коледни надбавки. И то в период, когато всички цени излетяха нагоре, а пенсионерите са най-засегнати от скъпотията. Скъсаха се да лъжат, че било най-лявото правителство, турбо ляво дори.
Това е най-антисоциалното, най-античовешкото правителство. БСП и всички 30 леви партии в коалицията, вие сте позор. За пет министерски поста предадохте идеи, принципи, родителите си дори. За всички, които сега ще кажат: "Ти какво направи като беше народен представител и министър?“, ще отговоря: Винаги, винаги съм се борила и съм успявала – и като министър, и като депутат в опозиция – да извоювам коледни добавки за нашите майки и бащи. И се гордея с това. И ще продължавам все така".
Нинова за липсата на коледни добавки за пенсионерите: За бонусите ви от стотици хиляди има ресурси, а за възрастните хора – няма
Още по темата
/
Д-р Ненков за рекордния бюджет за здравеопазване: Това е все едно да наливаш вода в кана без дъно! Продължава да се краде със страшна сила
10:30
КНСБ: За нас това е възможният бюджет, но искаме допълнители 65 млн. евро за заплати и субсидии
14.11
Нинова: Минимумът за един месец, за да живее нормално един човек, е 1540. Колко пенсионери получават такива пари?
13.11
Експерт: Средната работна заплата при работника ще бъде натоварена с 20 лв. на месец. Тоест - никой няма да умре от глад
13.11
Кабинетът одобри средната пенсия от 541,20 евро през 2026 г., а всички да се осъвременят с 7-8% от юли. Вдига се и пенсионнта вноска
13.11
Още от категорията
/
Росен Желязков след получената дерогация: Предстоят много предизвикателни дни, седмици и месеци пред рафинерията
11:26
Надежда Йорданова: Фигурата на Румен Спецов създава впечатление за сламен човек без опит, назначен начело на бургаската рафинерия
11:26
Мартин Димитров, ПП-ДБ: Още от 2023 г. законодателството предвижда особен управител на "Лукойл", имаше време да бъде поискано съдействие от Европейската комисия
10:31
Министър Георгиев: Великобритания издаде генерално разрешително за дейността на "Лукойл" в България
14.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.