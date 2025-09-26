Корнелия Нинова.
По думите ѝ каквато и да е причината, случващото се е симптом на нестабилност.
"И за управленска безотговорност. И то в момент, когато стотици хиляди български граждани са без вода, цените навсякъде растат главоломно, тегли се заем след заем, на прага сме на тежка зима, бюджетът е празен, а за новия никой дума не обелва. На този хаос трябва да се сложи край!", допълва тя.
