Номинационната комисия за избор на членове на Комисия за противодействие на корупцията проведе заседание, на което изслуша четиримата кандидати за членове на антикорупционната комисия. Това са Стоян Петков, Петър Коев и Мария Даскалова, които са номинирани от управляващото мнозинство, а Аделина Натина-Зиколова – от неправителствена организация.Основните критерии, по които бяха оценявани четиримата кандидати, борещи се за 3 места в КПК, са морални, нравствени и професионални качества, както и квалификация и опит.Според Мария Даскалова, КПК е длъжник на обществото. Тази комисия трябва да бъде отворена. Трябва да бъде акцентирано на превенцията, и то във всичките ѝ форми."Считам, че трябва да се направи прием на граждани в определен ден и час."Петър Коев предлага нова методология и публичност в работата на комисията. "Комисията се ползва със значително обществено доверие. Показател за това са постъпващите в комисията сигнали, които, видно от доклада за 2024 г., наброяват над 1000."Аделина Натина-Зиколова е готова за радикални промени."Трябва да се въведат проверки на интегритета и институционалният риск на работещите в самата комисия. Трябва да бъдат въведени индикатори за уязвимост и зависимост в публичния сектор."А Стоян Петков залага на вътрешна реорганизация и оптимизация."Възнамерявам в работата си КПК да се утвърди като професионален и обществено отчетен орган, който ефективно да противодейства на корупционните прояви, извършвани от лица, заемащи публични длъжности."Всеки кандидат ще бъде оценен от 1 до 10 според представянето си. До 3 дни комисията ще обяви окончателното класиране, а крайното решение ще вземе парламентът, съобщава БНТ.