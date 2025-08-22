ЗАРЕЖДАНЕ...
Номинационната комисия изслуша кандидатите за КПК
© БНТ
Основните критерии, по които бяха оценявани четиримата кандидати, борещи се за 3 места в КПК, са морални, нравствени и професионални качества, както и квалификация и опит.
Според Мария Даскалова, КПК е длъжник на обществото. Тази комисия трябва да бъде отворена. Трябва да бъде акцентирано на превенцията, и то във всичките ѝ форми.
"Считам, че трябва да се направи прием на граждани в определен ден и час."
Петър Коев предлага нова методология и публичност в работата на комисията. "Комисията се ползва със значително обществено доверие. Показател за това са постъпващите в комисията сигнали, които, видно от доклада за 2024 г., наброяват над 1000."
Аделина Натина-Зиколова е готова за радикални промени.
"Трябва да се въведат проверки на интегритета и институционалният риск на работещите в самата комисия. Трябва да бъдат въведени индикатори за уязвимост и зависимост в публичния сектор."
А Стоян Петков залага на вътрешна реорганизация и оптимизация.
"Възнамерявам в работата си КПК да се утвърди като професионален и обществено отчетен орган, който ефективно да противодейства на корупционните прояви, извършвани от лица, заемащи публични длъжности."
Всеки кандидат ще бъде оценен от 1 до 10 според представянето си. До 3 дни комисията ще обяви окончателното класиране, а крайното решение ще вземе парламентът, съобщава БНТ.
