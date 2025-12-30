В новогодишната нощ на 31 декември срещу 1 януари, страната ни влиза официално в еврозоната. Въпреки че се очаква да има затруднения с постерминалите в рамките на не повече от час след полунощ,забеляза, че доста ресторанти, дискотеки и барове обявяват в социалните си мрежи, че в празничната нощ ще работят само с пари в брой - евро или лева - няма значение и двете валути ще бъдат приемани.Въпреки, че това важи само за заведения обявили информацията предварително,ви съветва все пак да се подготвите с пари в брой в празничната нощ или да се поинтересувате представително как ще се случват плащанията в избраното от вас заведение.