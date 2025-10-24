ЗАРЕЖДАНЕ...
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
©
Нотариусът защитава интересите на клиентите си. Той носи лична, но неограничена по обем отговорност, затова трябва да бъде изключително внимателен. В последните 15 години няма осъден за злоупотреби нотариус, разказва пред БГНЕС Димитър Танев, бивш председател на Нотариалната камара в България, който работи като нотариус вече над 35 години.
"В последните 15 години няма нито един осъден за престъпление нотариус. Работата на всяка кантора е да защитава правата на клиентите, независимо дали става въпрос за пенсионерка от "Люлин“ или за богат бизнесмен. Нотариусът постоянно следи промените в законите и организира своята работа в интерес на клиентите и на закона“, допълва Танев.
Танев подчертава, че остават недовършени въпроси като защитата на уязвимите лица – пълнолетни, които поради различни причини не могат да се грижат сами за имуществото си. Идеята е създаването на регистър на уязвимите лица, чрез който те да определят кой има право да ги упълномощава при сделки с имоти, а роднини или съседи да могат да дават съгласие или несъгласие.
Но най-големият проблем, според Танев, е друг: всеки гражданин може да се сдобие с чужди документи за собственост на друг човек.
"От Агенцията по вписвания можете да получите нотариалния акт на всеки – с всички лични данни вътре: ЕГН, адрес, банкова сметка и други. Хората дори не знаят, че това е възможно. Тази практика я няма никъде в ЕС. Имотният регистър не трябва вече да бъде публичен, защото хора с лоши намерения виждат в това цяла ниша за извършване на престъпления“, възмущава се Танев.
Други проблеми включват придобиването на имоти по давност, където сделката зависи изцяло от показанията на свидетелите.
По отношение на модернизацията, нотариусите вече вървят към дигитализация. Още през 2009 г. е въведена специална информационна система, втората в Европа. Сега обаче чуждестранните колеги извършват дистанционни и електронни нотариални заверки чрез видеоконференция, което позволява подписването и вписването да се извършват изцяло електронно. Танев подчертава:
"Нотариусът не може да изостава от нуждите на хората и бизнеса, а дистанционното удостоверяване трябва да бъде въведено и в България.“
Още от категорията
/
Богомил Николов: Понеже ВиК не може да каже на хората "Сега ще ви увеличим цената с 5, 10, 20, 50%", измисли такса "Водомер"
19:05
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
12:40
Министърът на транспорта: Директните полети до САЩ ще отворят нови пазари за българския туризъм
12:29
Собственик на агенция за недвижими имоти: 100 000 евро днес могат за вас да станат 130 000 след три години
10:23
"Ние, потребителите": Търговецът няма право да отстранява етикета или да променя информацията, дадена от производителя или вносителя
10:18
Анализатори: Новите санкции срещу "Лукойл" са като "финансов COVID", ще има натиск върху цените
09:27
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.