Нов инцидент на АМ "Хемус"!
Лек автомобил е катастрофирал на 58-ми км в посока София.
За щастие няма загинали. Вероятната причина е аквапланинг.
Не карайте с максималната, а със съобразената за условията скорост!
