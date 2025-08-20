Сподели close
Втори тежък инцидент за това лято е станал днес в оръжейния завод "Арсенал" в Казанлък, научи "Фокус". По непотвърдена информация има загинал човек.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Предстои да бъде направен ооглед на местопроизшествието и да се изяснят причините за инцидента. Най-вероятно се касае за производствена авария.

Припомняме, че в началото на юли 42-годишен мъж загина при работа на машина за обработка на нитроглицерин. Машината е дефектирала и откъснати части са го ударили в главата. Мъжът е издъхнал в линейката на път за болницата. 

Очаквайте подробности!