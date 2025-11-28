Сподели close
Нова дата за национален протест срещу Бюджет 2026 беше насрочена днес. Протестната демострация ще се проведе в понеделник на 1 декември от 18 часа пред Народното събрание. 

Организатори на протеста са "Продължаваме промяната".