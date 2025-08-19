ЗАРЕЖДАНЕ...
Нов сценарий с телефонни измами от името на "Енерго-Про"
©
Потърпевшите съобщават, че са получили обаждания от скрит номер от лица, представящи се за служители на ЕНЕРГО-ПРО. Измамниците твърдят, че е засечен проблем с електромера на клиента и предупреждават, че ще изпратят екип на адреса. В замяна изискват заплащане на място за "услугата“.
Компанията категорично заявява, че:
1. няма практика да се обажда на свои клиенти от скрити номера;
2. всички телефонни обаждания от служители се извършват единствено от официалния национален номер 0700 161 61;
3. заплащането на услуги е възможно само в Центровете за обслужване на клиенти;
ЕНЕРГО-ПРО призовава своите клиенти да бъдат особено внимателни и да не се доверяват на подобни обаждания. При съмнения за злоупотреба с името на компанията могат да сигнализират незабавно на 0700 161 61 или да се обърнат към органите на реда.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Стана ясна причината за трагедията с детето в Несебър и защо е паднало само то, а не и майката
18.08
ИПБ: В България рискът да загинеш на пътя е 2,5 пъти по-висок от средното за ЕС, трябва екшън план
18.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.