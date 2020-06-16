Íîâ ñëó÷àé íà êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 08:36 / 16.06.2020Êîìåíòàðè (6)1528
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51 îò èçñëåäâàíèòå ïðåç èçìèíàëîòî äåíîíîùèå 1794 ïðîáè ñà ñ ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò. Òîâà ïîêàçâà Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà. Ðàçïðåäåëåíèåòî ïî îáëàñòè ïî íàñòîÿù àäðåñ íà ëèöàòà å, êàêòî ñëåäâà: Âàðíà - 1; Âåëèêî Òúðíîâî - 1; Äîáðè÷ - 1; Êúðäæàëè - 1; Êþñòåíäèë - 3; Ïàçàðäæèê - 2; Ïëåâåí - 7; Ïëîâäèâ - 1; Ðàçãðàä - 1; Ñëèâåí - 8; Ñîôèÿ îáëàñò - 2; Ñîôèÿ ãðàä - 16; Ñòàðà Çàãîðà - 3; Øóìåí - 3; ßìáîë – 1.

Ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ ñà 3341, êàòî êúì ìîìåíòà 1381 îò òÿõ ñà àêòèâíè. 1784 ñà èçëåêóâàíèòå ëèöà, îò êîèòî 54 ñà ðåãèñòðèðàíè ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå.

Ñ äîêàçàíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù ñå íàìèðàò îáùî 253 ïàöèåíòè, 14 îò êîèòî ñà íàñòàíåíè â èíòåíçèâíè îòäåëåíèÿ è êëèíèêè.

Ñïîðåä Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ëèöàòà-ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë, ïðè êîèòî å êîíñòàòèðàí íîâèÿò êîðîíàâèðóñ, ñà 322. ×åòèðè íîâè ñëó÷àÿ ñà óñòàíîâåíè çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà, êàòî åäèí å íà ëåêàð, à òðè – íà ìåäèöèíñêè ñåñòðè.

Ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë äîêàçàí COVID-19, ñà 176. Çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå ñà ðåãèñòðèðàíè 2 íîâè ñëó÷àÿ. Êàñàå ñå çà:

Ìúæ íà 41 ã. ñ ïíåâìîíèÿ è áåëîäðîáíà äèõàòåëíà íåäîñòàòú÷íîñò;

Æåíà íà 82 ã. ñ ìíîæåñòâî ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ.



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16.06.2020 Âòîðà âúëíà íà áåçðàáîòèöà - ïðåç ñåïòåìâðè èëè îêòîìâðè
16.06.2020 Ñèìåîíîâ: Õàçàðòíàòà ïàíäåìèÿ å îïàñíà êîëêîòî êîðîíàâèðóñà
16.06.2020 Íÿìà íàðóøèòåëè íà êàðàíòèíàòà âúâ Âàðíà è îáëàñòòà â÷åðà
15.06.2020 Õèëÿäè ïðåìèíàõà åäíà îò ãðàíèöèòå íè ñ Ãúðöèÿ
15.06.2020 Òðåâîãà â ñúñåäíà íà Áúëãàðèÿ ñòðàíà çàðàäè ïîêà÷âàíå íà çàðàçåíèòå ñ Ê-19
15.06.2020 Ïóñíàõà îôèöèàëåí ñàéò çà óñëîâèÿòà íà ïúòóâàíå â ÅÑ
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