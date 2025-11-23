Нов живот за традиционната българска шевица. Отиваме в ямболското село Ботево, където една жена изработва бижута и аксесоари с мотиви от познатите фолклорни носии. Купуват ли ги по-младите и как могат да станат красиво допълнение към облеклото ни?Библиотекар по професия, Татяна плете от дете, но после избира везбата. В шевиците вижда различен свят, до който се докосват поколения наред, но всеки открива нещо ново. Започва на принципа проба-грешка, чете за носиите в различните региони, за символиката на всеки бод и ред. Използва основно две шевици - елбетица и канатица. Предците ни са вярвали, че канатицата носи щастие и пази от зли сили."Това е шевицата канатица. Когато триъгълниците се допират така, те са равнобедрени, означава, че в семейството има годеж. Когато вече са преплетени и има друга фигурка, означава, че годежът е преминал в сватба. Когато след големите два триъгълника има малки, това означава, че семейството се разраства с децата“, обясни пред bTV Татяна Димитрова.Тази енергия носят и нейните бижута.Започва с малки колиета, но днес изработва десетки видове бижута и аксесоари."Това е обеца, тя е върху бледорозова панама, само с два цвята е шевицата. Наподобява формата на известната шевица елбетица. Това също е вид елбетица. В синьо ако поръчат да им бродирам, това означава, че с бели тениски и с дънки ги носят постоянно“, каза Татяна.Бижутата са от 15 до 50 лева, най-скъпи са комплектите. Възрастните купуват за по- младите, и все повече мъже - за жената до тях, добавя тя."Имам много интересен случай на Фестивалът на шевицата в Белослав. Спряха се мъж и жена на възраст като мен и той ѝ казва - избирай си, ще ти купя. Тя казва - аз си харесвам това, той - а не искаш ли това ? Той - няма да ти отива . Тя гледа, готова е да си тръгне , а той - опаковайте ги и двете“, спомня си Татяна.Мисията ѝ е красотата на българската шевица да стигне до всички, макар и в една по- различна форма.