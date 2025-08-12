Нова адаптирана ваксина срещу COVID-19 ще бъде налична през септември-октомври. Това съобщи предепидемиологът д-р Христиана Бацелова."Тя ще е РНК ваксина", коментира лекарят.Тя отбеляза, че от самото начало на пандемията се наблюдава пик на заболелите от COVID-19 и през летните месеци. "Винаги към края на август и септември случаите започват да се покачват. Не е нещо необичайно“, добави доц. Бацелова.