Росен Желязков, който разказва как можело да се спечелят лесно пари.
От Министерския съвет заявиха, че министър - председателят никога не е правил подобно изявление. Вероятно става дума за опит за финансова измама, за която се използват имената както на премиера, така и на президента.
От кабинета заявиха още, че веднага след появата на видеото са сигнализирали отдела за киберсигурност в ГДБОП. Неофициално от свои източници NOVA научи, че по случая вече се работи, а домейнът на сайта е регистриран в САЩ.
