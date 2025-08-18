За поредно ПТП на път I-3 между Горни Дъбник и Телиш в района на “Лавров Парк", съобщиха от Европейския център за транспортни политики."За щастие без ранени и загинали. Пътят е затворен и в двете посоки", информираха от институцията.Шофирайте внимателно - където и да се намирате и без значение от атмосферните условия! Това би спасило човешки животи!