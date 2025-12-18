Нова протестна върна обхвана страната тази вечер
©
Демонстрацията е реакция на обрата с бюджета Народното събрание вчера.
Протестиращите заявиха исканията си - съдебна реформа, борба с корупцията и машинно гласуване. Сред исканията на събралите се хора е и свалянето на охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски и смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.
Организатори на протеста са ПП-ДБ, които още вчера призоваха българите да се включат в демонстрацията.
В София имаше два протеста насрочени за тази вечер. Единият беше пред съдебната палата срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Шествието на протестиращите пред Съдебната палата се обедини с демонстрацията в "Триъгълника на властта".
Граждани се събраха в знак на протест и в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и още други градове у нас.
Още по темата
/
Асен Василев: Още не сме приключили с правителството! Никакво отпускане, докато не се насрочат избори
21:22
ПП-ДБ: Протестът остава!
17.12
Костадинов: Ситуацията е меко казано абсурдна! Оказва, се че като първа точка се приема същия този бюджет, който стана причина за падане на правителството
17.12
Слави Трифонов: Това, че Асен Василев е излязъл с тънкото си гласче да пее химна - не го прави лидер на протеста
14.12
Румен Петков опроверга слух: Не е вярно, че БСП ще се опита да състави кабинет с третия мандат
12.12
Още от категорията
/
Проф. Олег Асенов: Няма да има поскъпване на винетките и пътните такси при въвеждането на еврото
15:30
Владимир Мирков: Цените на имотите може леко да забавят темпа на увеличение, но няма да паднат
15:03
Владимир Мирков: Цените на имотите може леко да забавят темпа на увеличение, но няма да паднат
14:13
Цветомир Николов: Трябва да се положат максимални усилия за удължаване на лиценза на "Лукойл" или за намиране на купувач
11:07
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.