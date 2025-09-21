ЗАРЕЖДАНЕ...
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Стефан Кочев качва обява в сайт за стоки втора ръка. С него се свързва Тодор, който пита за състоянието на продукта и пита "Мога ли да направя поръчка с куриер? Ще бъде ли удобно за вас, ако направя поръчката онлайн?".
"Казах му, че не съм ползвал и той ми разясни как стават нещата", разказва пред bTV Стефан.
Тодор изпраща снимка на инструкциите за ползване на услугата - прекопиран е сайтът на куриерската фирма.
"Това е онлайн поръчка, необходимо е да я потвърдите и да получите парите, след което куриерът ще се свърже с вас", обяснява му още той.
Стефан се съгласява. Не след дълго получава линк.
"Пуснах си данните - номера на картата с всички данни, колко пари имам в картата, кодовете, пин кода също да вкарам. И там да вкарам и 3Д секюритито, за да може по този начин да позволя самото прехвърляне", разказва Стефан.
"Това не се оказа прехвърляне, а източване от сметката", обяснява той.
Със SMS от банката Стефан разбира, че превежда, а не получава пари.
По данни на ГДБОП ужилените онлайн годишно у нас са над 100.
"Това за съжаление е една международна група, която с наш международен партньор работим и имаме успех. Миналата година се задържат лица в чужда държава", коментира Светлин Лазаров - началник на отдел "Дигитални анализи" към ГДБОП.
Експерти напомнят, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта. Внимание трябва да обръщаме и на линковете, които отваряме.
"Тези сайтове се пускат в рамките на няколко дена, за да може жертвата да се хване и после този сайт се закрива", посочва Светлин Лазаров.
Ако се усъмним, задължително е да се свържем съкуриерската фирма, съветват още експертите.
