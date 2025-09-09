ЗАРЕЖДАНЕ...
Нова възможност в мобилното приложение на КЗП
©
Версията надгражда приложението с добавянето на функционалност "Проверка на етикет", която може да се достъпи от специален бутон на началния екран, както и от меню "Инструменти".
Тя дава възможност на потребителите, чрез сканиране на етикетите в магазинната мрежа, да проверят в реално време каква е точната стойност на артикулите в евро, спрямо официалния курс на БНБ.
Проверката става като насочите камерата на мобилното устройство към етикета, а на екрана ще видите превалутираната цена. Така можете да направите сравнение дали етикетът отразява правилно двете валути.
Още от категорията
/
Асоциация "Родители": Учебният процес трябва да бъде радикално преобразен, за да отговори на днешните потребности
17:12
Лавров нарече "глупости" твърденията за предполагаема руска атака срещу самолета на Фон дер Лайен
17:01
Педагогически съветник: Оценката ми за образованието в момента е много ниска. Все още не вървим в правилната посока
13:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.