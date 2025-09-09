Мобилното приложение на Комисията за защита на потребителите вече предлага вграден скенер за проверка на етикети, съобщиха от КЗП.Версията надгражда приложението с добавянето на функционалност "Проверка на етикет", която може да се достъпи от специален бутон на началния екран, както и от меню "Инструменти".Тя дава възможност на потребителите, чрез сканиране на етикетите в магазинната мрежа, да проверят в реално време каква е точната стойност на артикулите в евро, спрямо официалния курс на БНБ.Проверката става като насочите камерата на мобилното устройство към етикета, а на екрана ще видите превалутираната цена. Така можете да направите сравнение дали етикетът отразява правилно двете валути.