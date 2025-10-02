ЗАРЕЖДАНЕ...
Новата реалност: Милиони туристи в Европа наемат жилище за почивките си, а не разчитат на хотел
Общият брой нощувки на гости през второто тримесечие на 2025 г. се е увеличил със 17,8% в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. и с 36,8% в сравнение с второто тримесечие на 2023 г.
Нощувките, прекарани в краткосрочни наеми, са се увеличили с 34,3% през април 2025 г. в сравнение с април 2024 г., най-вече поради Великденските празници, които се проведоха през април тази година. Това увеличение е последвано от по-скромен ръст от 5,3% през май 2025 г. и по-голям скок от 18,1% през юни 2025 г. в сравнение със съответните месеци през 2024 г.
Най-популярните региони за краткосрочно наемане на жилища, резервирани чрез онлайн платформи през първото тримесечие на 2025 г., са Канарските острови (8,8 милиона нощувки) в Испания, следвани от Рона-Алпи (8,1 милиона) във Франция и Андалусия (7,7 милиона), също в Испания.
През същото тримесечие сред 20-те най-добри региона 5 са разположени в Испания и други 5 във Франция, 3 са в Италия, 2 в Австрия и още 2 в Португалия, и по 1 регион в Унгария, Полша и Гърция.
