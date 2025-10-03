ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България
©
"Посрещаме още два самолета F-16, да са честити на България, на Българската армия, на ВВС, на Трета авиобаза и на всички, които са се отдали на тази професия – защитник на родината. Надявам се до края на годината тази дейност да бъде рутинна за ВВС. Целта е до края на 2025 г. да имаме осем самолета F-16 Block 70“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов при посрещането на новите два самолета F-16 Block 70.
Той изказа благодарност на командването на ВВС и на Трета авиобаза за грижите, старанието и отговорността, с които се отнасят към процеса по приемането и усвояването на новия тип боен самолет на Българската армия. "Самолетът се усвоява, направиха се няколко полета на първите два самолета, нашите техници работят заедно с американските си колеги от ВВС на САЩ и с представителите на компанията-производител. Убеден съм, че процесът ще тръгне по-гладко занапред, всяко начало е трудно“, подчерта адмирал Ефтимов.
"Искам да поздравя командира генерал-майор Николай Русев, защото най-мащабната модернизация се извършва във ВВС – пристигат новите самолети, имаме сключен договор за зенитно-ракетен комплекс и работим за още повече комплекси по механизма SAFE, на финалната права сме за сключването на договор за трикоординатни радари. Иска ми се такава пълномащабна модернизация да има и в другите въоръжени сили. Пътят е напред и модернизацията на БА продължава с неотменими темпове“, категоричен бе началникът на отбраната.
От пристигналите днес самолети един е боен (едноместен) и един – учебно-боен (двуместен). Както и при предишните полети, самолетите се управляват от пилоти от САЩ и пристигат у нас с опознавателни знаци на ВВС на САЩ. Предстоят процедурите по техническо и летателно приемане на техниката от личния състав на Трета авиационна база.
До момента в страната ни са получени четири нови самолета F-16 Block 70, като до края на 2025 г. в изпълнение на Международния договор BU-D-SAB трябва да получим общо осем. След изпълнението и на втория договор българските ВВС ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета. Освен самолетите, продължават доставките на резервни части и консумативи по договора.
Още по темата
/
Запрянов: Наземното оборудване в "Граф Игнатиево" трябва да бъде монтирано до края на годината
02.07
Доц. Татяна Буруджиева: Битката между изпълнителната власт и президентството още от първия ден на мандата на Радев е нещо много вредно
09.05
ЕК за скандала с българския F-16: Твърденията за саботаж трябва да се основават на доказателства
08.05
Още от категорията
/
Заради лошите метеорологични условия 21 училища не успяха да участват в проучването на МОН сред шестокласниците
18:06
Ето къде има въведени бедствени положения, има 1 изчезнал човек на "Елените" - хора отказват да се евакуират!
15:48
Два ексклузивни документални филма за младите таланти в българския волейбол – сега в EON Видеотека и в ефира на Vivacom Arena
14:54
АМ "Хемус" е блокирана
09:58
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Анонимен
преди 6 мин.
Защо там, а не направо в музея в Крумово? Или първо трябва да им се направи дефектовка на експонатите?
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.