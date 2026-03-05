Нови електрически влакове пътуват към България
"Изпращането на първите два влака представлява важен етап в реализацията на този проект. Производството на останалите единици напредва по план, като продължаваме да работим в тясна координация с нашите български партньори, за да осигурим навременната доставка на целия влаков състав“, заяви Олеся Лачи, вицепрезидент "Югоизточна Европа“, Škoda Group.
Завършването на тестовата фаза потвърждава техническата готовност на първите превозни средства за доставка. След пристигането си в България влаковете ще преминат през допълнителни процедури по сертифициране и подготовка за въвеждане в експлоатация в координация с Министерството.
Новите четиривагонни електрически влакове са проектирани в пълно съответствие с европейските стандарти и изисквания. Всеки влак разполага с над 300 седящи места, климатизация и плавно движение с минимален шум. Договорът включва доставката на 25 електрически влака, както и 15 години пълно обслужване, което гарантира дългосрочна експлоатационна надеждност и финансова предвидимост за българската железопътна система.
Škoda Group устойчиво разширява дългосрочното си присъствие в България. В момента компанията произвежда общо 25 електрически влака за Министерството на транспорта, като първите два вече са изпратени, а останалите 23 са в активна фаза на производство. Договорът включва и дългосрочна поддръжка на влаковете на местна територия след тяхната доставка.
Успоредно с това Škoda Group доставя осем метро влака за София. Първият влак беше представен през ноември 2025 г., а проектът се развива успешно - пет от вагоните вече са пристигнали в своя нов дом. Компанията спечели и две поръчки за доставка на общо 75 нови тролейбуса за българската столица.
